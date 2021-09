RC Lens, PSG, LOSC - Mercato : Kalimuendo officiellement de retour

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Forcément barré au PSG par la quantité astronomique d'attaquants de classe internationale, Arnaud Kalimuendo s'était rapidement fait une raison : pour jouer autant que la saison passée, il allait lui falloir de nouveau partir. Et quoi de mieux que le club dans lequel il a brillé en 2020/21, en l'occurrence le RC Lens (8 buts, 6 passes décisives en 30 matches) ?

Les Sang et Or viennent d'officialiser le retour en prêt du joueur de 19 ans, qui était également suivi par le LOSC. L'Equipe précise qu'aucune option d'achat n'a été incluse dans le contrat signé entre les deux parties.

Transferts : Arnaud Kalimuendo prêté à Lens, c'est officiel



Comme l'an dernier, le PSG et Lens se sont entendus sur le prêt d'Arnaud Kalimuendo pour une saison https://t.co/zCKYc4l4cE pic.twitter.com/XQhRpCFZFp — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 31, 2021