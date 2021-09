RC Lens, PSG, LOSC - Mercato : le retour de Kalimuendo a un premier effet radical à Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Arnaud Kalimuendo attendu comme le Messie à Lens ! L’attaquant du PSG est à nouveau prêté au RC Lens pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers qui vont le retrouver.

Sur les réseaux sociaux, Jonathan Clauss et Seko Fofana ont célébré le retour du jeune buteur avec des publications Instagram, le « pt’it frère » faisant son retour à la maison pour Fofana et Jonathan Clauss l’attendant à bras ouvert avec une photo où ils célèbrent un but. Kalimuendo met les pieds dans un vestiaire qui le et qu’il connait bien et va enfin pouvoir découvrir l'ambiance si particulière de Bollaert.

On continue avec la story de Seko Fofana. ❤️💛 #RCLens pic.twitter.com/zgQBc7HYxQ — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 31, 2021