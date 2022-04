RC Lens, PSG - Mercato : Kalimuendo fixe une date pour son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Arnaud Kalimuendo, comme beaucoup d’autre titis parisiens, a été prêté par le club de la capitale pour lui permettre d’accumuler du temps de jeu. À Lens depuis deux saisons, le buteur français devrait revenir au PSG à l’issue de la saison car les Sang et Or ne possèdent pas d’option d’achat. Cependant, l’attaquant lensois pourrait rester définitivement dans le nord la saison prochaine.

En conférence de presse il fixe une date pour prendre sa décision sur son avenir : « Tout peut aller si vite. J'ai passé deux bonnes années ici. Je vais prendre ma décision en fin de saison ! ». Arnaud Kalimuendo est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale et sa valeur marchande est estimée par Transfertmarkt à 12 millions d’euros.

🗣 Arnaud Kalimuendo 🇫🇷 en conf sur son avenir : « Tout peut aller si vite. J'ai passé deux bonnes années ici. Je vais prendre ma décision en fin de saison ! »



Il est prêté à Lens sans option d’achat jusqu’en fin de saison par le PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2024. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 14, 2022

Pour résumer Prêté depuis deux ans par le PSG au RC Lens, Kalimuendo sait à quelle date il tranchera pour son avenir. En conférence de presse, le buteur du RC Lens annonce qu'il décidera de son avenir une fois la saison de championnat terminée.

Adam Duarte

Rédacteur