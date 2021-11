RC Lens, PSG - Mercato : Clauss futur coéquipier de Mbappé ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Didier Deschamps veut éviter un bad buzz avec Jonathan Clauss. La donne est claire : oui, le latéral droit du RC Lens au du talent. Mais, non, il n’est pas encore prêt à le sélectionner en équipe de France.

À 29 ans, Clauss sort pourtant d’une saison très solide dans les rangs des Sang et Or et poursuit sur cette droite lignée après 13 journées de L1. Pas suffisant pour intégrer les Bleus, donc, mais assez pour attirer le regard du Real Madrid.

Selon le site espagnol Fichajes, la Casa Blanca pense en effet au piston infatigable du RC Lens pour devenir la "doublure parfaite" de Dani Carvajal (29 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2023, Clauss est estimé à 8 millions par la plateforme Transfermarkt. De là à imaginer un futur aux côtés de Kylian Mbappé, ciblé lui aussi par le Real Madrid...