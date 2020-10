RC Lens, PSG – Mercato : Kalimuendo a déjà marqué des points dans le vestiaire des Sang et Or

Dans les dernières heures du Mercato, le RC Lens a enregistré une dernière arrivée pour pallier le départ de Gaëtan Robail à Guingamp. Arnaud Kalimuendo, l'attaquant du PSG, a été prêté avec option d'achat chez les Sang et Or.

Retenu en sélection de jeunes, Kalimuendo n'a néanmoins découvert le RC Lens que depuis deux jours. Visiblement, cela a suffi pour laisser un sentiment favorable au vestiaire. Dans des propos relayés par Lensois.com, Yannick Cahuzac s'est montré élogieux à son sujet. « Cela se passe très bien, nos jeunes l’ont pris sous leurs ailes et on a l’impression qu’il est là depuis le début de la saison. C’est un super jeune et un super garçon, je ne m’inquiète pas du tout pour lui », a déclaré le capitaine lensois.

Haise s'est bien renseigné sur Kalimuendo

Du côté de Franck Haise, on est déjà convaincu d'avoir fait le bon choix avec un joueur qui s'intègre bien et pourrait disputer ses premières minutes avec sa nouvelle formation lors du derby face au LOSC. « Je pense qu’il a été bien accueilli après ses sélections. On ne la récupéré que mercredi alors que c’était prévu un peu avant. On a géré sa première séance puis il a fait celle de jeudi qui était une des grosses séances de la semaine. Je pense qu’il est bien intégré, il a l’air d’être heureux. Il fait partie des joueurs potentiellement apte à être dans le groupe dimanche car il a des qualités. J’ai des relations avec des formateurs du PSG et j’ai échangé avec l’un d’entre eux au sujet de « Kali », mais je le connaissais déjà et une fois de plus, sa venue prouve l’attractivité du club car il souhaitait venir », a conclu le coach lensois.