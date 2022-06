RC Lens, PSG - Mercato : le PSG repense à Fofana, les Sang et Or tiennent son remplaçant

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En ce début de soirée, le journaliste Saber Desfarges annonce que le PSG revient à la charge pour Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens, auteur d'une nouvelle saison exceptionnelle, va partir cet été. Paris l'a suivi pendant un temps, quand Leonardo était encore le directeur sportif, mais il semblait être passé à autre chose. Peut-être que la très probable arrivée de Luis Campos a changé la donne et bouleverser les plans en matière de recrutement. Le milieu de terrain serait donc à nouveau dans le viseur des champions de France, même si aucune négociation n'a été entamée.

Du côté de Lens, cela fait quelque temps déjà que les dirigeants savent que Fofana ne sera plus au club la saison prochaine. Ils aurait déjà ciblé un remplaçant qui, selon Foot Mercato, serait l'Angevin Batista Mendy (22 ans). Formé au FC Nantes, le natif de Saint-Nazaire est un pur milieu défensif, qui pourrait aussi prendre la suite de Cheikh Doucouré au cas où celui-ci serait transféré. Dans tous les cas, le Racing s'apprête à réaliser un nouveau joli coup !

🚨Info : #Lens cible Batista Mendy 🇬🇼🇫🇷, le milieu de terrain du SCO.https://t.co/lHLHUGsgjn — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 2, 2022

Pour résumer Conscients qu'ils vont perdre leur capitaine, Seko Fofana, en cette intersaison, pourquoi pas pour le PSG qui a un retour de flamme pour lui, les dirigeants du RC Lens ont ciblé son remplaçant. Il joue en L1 et a été formé au FC Nantes.

Raphaël Nouet

Rédacteur