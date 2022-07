RC Lens, PSG – Mercato : Seko Fofana s'exprime sur son avenir !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Cité notamment du côté de l'OM et surtout du PSG, Seko Fofana, le capitaine des Sang et Or, titulaire sur ce match, assure ne pas se laisser perturber par les bruits de couloir : « Pour l’instant, je suis au RC Lens et je suis très content d’être là, de pouvoir progresser dans cette préparation. Officiellement je suis ici, après tout est possible. Il faut profiter pour prendre du plaisir, je prends donc tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période du mercato où il y a beaucoup de réflexions », a glissé l'ancien joueur de l'Udinese dans des propos rapportés par Lensois.com.

Seko Fofana reste zen … mais veut toujours partir

Seko Fofana ne ferme clairement pas la porte à un départ : « Mon envie sportive est de prendre du plaisir chaque jour. C’est ce que je fais avec le club aujourd’hui. Ça peut être ici comme ailleurs. On a tous des envies, de l’ambition et ça peut être ici ou ailleurs, en se qualifiant pourquoi pas pour une coupe d’Europe ou pourquoi pas en la jouant avec un autre club aussi. Aujourd’hui on est très bien, le club sait ce que je veux et ce sont des choses que je garde pour moi. On verra bien ce qui va se passer ».

Le milieu de terrain a reconnu que le départ de Cheick Doucouré à Crystal Palace lui faisait « un peu bizarre » et a laissé entendre que le beau recrutement des Sang et Or « ne change rien » par rapport à sa réflexion. « Je suis très tranquille », a-t-il néanmoins martelé concernant la suite...