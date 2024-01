RC Lens, PSG - Mercato : un cador de Liga déboule sur Medina

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Si on parle aujourd’hui plus d’un départ de Kévin Danso, Facundo Medina (24 ans) n’est pas non plus certain d’aller au-delà de cette saison au RC Lens. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international argentin se sait courtisé… et pas seulement par le PSG.

Le remplaçant de Söyüncü chez les Matelassiers ?

En effet, alors que Foot Mercato a avancé il y a quelques jours des intérêts du Milan AC, de l’Inter Milan et de la Juventus de Turin, Ekrem Konur explique de son côté qu’un grand nom de Liga se penche sur le cas de l’ancien joueur du CA Talleres.

En effet, l’Atlético Madrid de Diego Simeone aurait aussi des vues sur Medina dans l’optique d’un transfert à l’issue de la saison. Le turc Caglar Söyüncü, arrivé l’été dernier de Leicester City, étant sur le départ faute de s’être imposé, les Colchoneros réfléchissent au recrutement d’un nouvel axial…

