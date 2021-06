RC Lens, PSG - Mercato : un coup pas clair de Leonardo avec Kalimuendo ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si le Racing Club de Lens se porte bien au niveau financier, c'est loin d'être le cas de ses collègues de Ligue 1. Même le Paris Saint-Germain, que l'on pourrait croire à l'abri vu le dopage financier que le Qatar y opère, est dans le rouge. Une année et demie de pandémie a plombé ses comptes comme jamais, le déficit avoisinant les 200 M€. Du coup, pour pouvoir recruter cet été, le directeur sportif, Leonardo, va devoir se montrer malin. Ce qu'il a déjà commencé à faire avec Arnaud Kalimuendo.

1,5 M€ versés tout de suite pour récupérer plus de 6 M€ ensuite

Lorsque l'attaquant de 19 ans a été prêté aux Sang et Or à l'automne dernier, une option d'achat de 6 M€ avait été fixée dans le contrat. Ainsi qu'une contre-clause permettant au PSG de faire revenir son joueur quel que soit l'avis du Racing, d'un montant équivalent à 25% de l'OA. On a appris hier que le club de la capitale avait fait jouer cette contre-clause. Moyennant 1,5 M€, Kalimuendo est donc de nouveau parisien.

Néanmoins, vu comme le secteur offensif du PSG est fourni et vu les noms qui circulent dans les médias (Ronaldo, par exemple), il y a fort à parier que Kalimuendo ne sera qu'un choix numéro 3 ou 4 pour Mauricio Pochettino. Et donc que l'idée de Leonardo était en réalité de faire revenir son joueur au plus vite et à moindre coût pour mieux pouvoir le vendre au prix fort ! Ainsi, si le RC Lens le veut, il devra sans doute payer plus que les 6 M€ initialement prévus.