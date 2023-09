RC Lens, PSG - Mercato : Wahi a failli signer ailleurs, Lens peut remercier Kolo Muani

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Venu remplacer Loïs Openda au RC Lens, Elye Wahi, auteur d'un doublé avec les Espoirs jeudi contre le Danemark (4-1), est revenu sur son arrivée en Artois dans L'Equipe. "Mon premier objectif était de rester en France, donc je pense avoir fait le bon choix. Au tout départ, il n'y avait pas de clubs français, un peu Monaco seulement. Au fur et à mesure du temps, Lens est venu et on a réussi à s'entendre", a-t-il confié.

Il aurait pu rejoindre Francfort

Avant d'ajouter, sur ses autres pistes... "Chelsea, je ne voulais pas y aller pour y aller. Francfort, c'était chaud. Plus que Chelsea. J'ai parlé à l'entraîneur là-bas (Dino Toppmöller), il parle français, c'était important pour moi. Il fallait attendre le départ de Randal Kolo Muani (qui a signé au PSG le dernier jour du mercato)... et attendre un départ pour venir c'était trop compliqué. Je n'ai aucun regret." A noter encore que l'attaquant s'est fixé des objectifs avec le RCL... "Si vous voulez savoir, je n'ai pas atteint mes objectifs la saison dernière (19 buts en Ligue 1). Attention, je suis satisfait de ma saison, mais il m'a manqué un but. J'ai perdu un pari avec moi-même. J'espère que cette année, je vais pouvoir atteindre mes objectifs."

