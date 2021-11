RC Lens, PSG : Messi, son départ de Paris... Kalimuendo déballe tout !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Sur sa situation au PSG compliquée par Messi

« Avant son arrivée, je me disais : « Ça va être compliqué ». Après son arrivée, je me suis dit : « Il faut être réaliste, ça va être très très compliqué ». Et moi, je voulais jouer ! J’ai prouvé lors de mon prêt la saison dernière. Et quand je suis revenu au PSG, j’aspirais à jouer. Je ne voulais pas passer mon temps sur le banc. C’est pour ça que je suis revenu à Lens ».

Sur sa brève cohabitation avec Messi

« Je me suis entraîné avec lui pendant deux semaines. J’ai tout de suite compris que c’était du très très haut niveau. Il ne perd jamais le ballon (…) Il voit tout avant tout le monde, sa tête est toujours en mouvement, il regarde tout. Au-delà de ça, son professionnalisme m’a marqué. Il vient hyper tôt à l’entraînement. Moi, j’arrivais tôt, mais lui arrivait avant moi avec Paredes et Di Maria. Avec tout ce qu’il a déjà accompli, il continue à être exigeant envers lui-même. C’est ça qui lui a permis de rester si haut, si longtemps ».

Sur son retour à Lens

« Je parlais avec le coach, avec mon entourage et je voulais vraiment voir si j’avais la possibilité de jouer au PSG. Ça reste Paris quand même, mon club formateur. Je voulais voir. Quand j’ai vu que ça allait être difficile, je me suis dit : « Non, je ne veux pas partir ». Et quand j’ai vu Lens me courtiser alors que je prenais mon temps, je ne pouvais pas hésiter. Quand une équipe te veut à ce point-là, tu dois foncer ».

