RC Lens, PSG, OM - Mercato : Haise refuse de se mouiller pour l'avenir de Seko Fofana

Si le RC Lens a fini son Mercato sur le papier, l'avenir de Seko Fofana demeure néanmoins un point d'interrogation majeur pour la suite. Cité au PSG ou encore à l'OM, le capitaine des Sang et Or n'a pas encore reçu l'offre qui le ferait quitter l'Artois.

Malgré tout, face à la folie d'un Mercato qu'il ne connait que trop bien, Franck Haise ne veut pas s'avancer pour la suite comme il l'a fait savoir hier soir sur le plateau de L'Equipe du Soir :

« Ce qui est sûr, c'est que depuis le 24 juin, date où le groupe a repris, Seko est là. Il est bien là, il s'entraîne très bien et c'est toujours le même compétiteur, il a envie de gagner tous les matchs comme nous et c'est mon capitaine. On est tous au courant que potentiellement il y aura encore des départs mais aujourd'hui c'est mon capitaine, c'est un joueur lensois et je ne me pose pas d'autres questions. Après, si dans une semaine ou dans quinze jours c'est différent, on s'adaptera. Mais il y a toutes les raisons et aucune raison pour qu'il parte. Ses chances de rester ? De 0 à 100% ! »