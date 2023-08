RC Lens, PSG, OM - Mercato : le Here we go est tombé pour Wahi !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Après plusieurs semaines de feuilleton, le dossier Elye Wahi semble toucher à sa fin. Et c'est au RC Lens que l'attaquant de Montpellier devrait poursuivre sa carrière.

Accord trouvé entre le RC Lens et Montpellier pour Wahi !

Après avoir trouvés un accord avec l'international Espoirs français sur les bases d'un contrat de cinq ans, les dirigeants lensois seraient aussi tombés d'accord avec leurs homologues héraultais pour le transfert du joueur de 20 ans, à en croire les informations de Foot Mercato. Le montant du deal s'élèverait entre 30 et 35 millions d'euros bonus compris. Elye Wahi serait attendu ce samedi pour passer sa visite médicale et signer dans la foulée son contrat avec les Sang et Or. Un accord total confirmé par le journaliste italien, Fabrizio Romano, qui a lâché son célèbre "Here we go" dans ce dossier.

