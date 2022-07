RC Lens, PSG, OM - Mercato : rebondissement pour Fofana et Medina ?

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Les supporters du RC Lens savent à quel point certains de leurs joueurs sont convoités. Pas une surprise, au regard de la saison écoulée et des bons résultats obtenus par l'effectif de Franck Haise. Reste qu'un nouveau groupe est à construire pour la saison prochaine et que deux dossiers viennent remettre en cause cette volonté.

Fofana parti pour rester ?

Ainsi, le milieu de terrain Seko Fofana, comme cela a été évoqué depuis des semaines, va-t-il quitter le Nord ? Pas certain. Selon la Voix du Nord, l'avenir du joueur pourrait en effet s'inscrire dans le Nord. Alors que des contacts avaient, paraît-il, été noués avec le PSG. Quant à Facundo Medina, sollicité de toutes parts, il serait cette fois dans le viseur de Naples !

A suivre.

Selon la VdN, l'avenir du capitaine Seko Fofana pourrait encore s'écrire au RC Lens. Le club cherche un attaquant au profil de Kali. Ganago sur le départ. — Bouabix Bedaine (@BouabidBedaine) July 4, 2022

Pour résumer Comme on pouvait s'y attendre, le mercato estival du RC Lens ne manque pas d'intérêt. Dans le sens des arrivées, mais également des départs, avec deux dossiers chauds qui alimentent les discussions : ceux de Seko Fofana et Facundo Medina.

