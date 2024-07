RC Lens : quel est notre Mercato idéal pour les Sang et Or ? (VIDEO)

Cette semaine, on vous propose de retrouver notre mercato idéal pour le RC Lens. Alors que Julien Le Cardinal a déjà définitivement quitté le club artésien pour rejoindre le Stade Brestois et que le gardien burkinabéen, Hervé Koffi, a déjà rejoint les rangs des Sang et Or en provenance de Charleroi et que le jeune défenseur central du Bate Borisov, Sidi Bane, devraient suivre.

Quelques idées pour Pierre Dréossi et Joseph Oughourlian

Désireux d’amener d’autres idées au nouveau directeur sportif Pierre Dréossi, notre spécialiste du RC Lens, Fabien Chorlet, donne ses départs et ses arrivées idéales pour le Racing lors de ce mercato estival. Un point général en moins de 5 minutes chrono que nous vous invitons à commenter directement sur la chaîne YouTube.

Qui est Fabien Chorlet, notre spécialiste du RC Lens ? À la rédaction depuis mars 2021, Fabien Chorlet, grand fan de Bollaert, est devenu au fil du temps notre spécialiste du club lensois. Depuis, il ne manque désormais plus aucun match des Sang et Or et connaît la chanson des Corons par cœur.

