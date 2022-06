RC Lens, Real Madrid : les supporters sang et or s'invitent dans la polémique sur la finale de Champions League

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Un peu plus de trois semaines après les faits, la vérité commence à éclater au sujet des débordements survenus au Stade de France pour la finale de la Champions League entre le Real Madrid et Liverpool (1-0). Non, les supporters anglais n'ont rien fait de répréhensible, oui le ministre de l'Intérieur a menti en parlant de 40.000 faux billets et oui la police a eu la main lourde en gazant tous ceux qui ne parvenaient pas à entrer dans l'enceinte.

Les ultras français ont été les premiers à réagir, en rappelant qu'ils subissaient les décisions incohérentes de l'Etat depuis des années, entre interdictions de déplacement, arrêtés préfectoraux limitant leur circulation et autres hérésies. Ceux du RC Lens en ont remis une couche via une banderole bien sentie accrochée aux grilles de Bollaert ce dimanche : "Rejeter la faute sur les supporters, aucune remise en question : cette finale résume ce que nous vivons depuis de nombreuses saisons".

Tout est dit 🫡



La banderole des Red Tigers suite aux incidents au stade de France (Real Madrid - Liverpool). pic.twitter.com/T1xglg9ZoM — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) June 12, 2022

Pour résumer Comme l'ensemble des ultras français, ceux du RC Lens estiment que ce sont les autorités hexagonales qui sont à blâmer dans les débordements observés lors de la finale de la Champions League entre le Real Madrid et Liverpool le 28 mai.

Raphaël Nouet

Rédacteur