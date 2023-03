RC Lens, Real Madrid - Mercato : Raphaël Varane attendu à Lens !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Jeune retraité de l'équipe de France (29 ans), Raphaël Varane a été récemment questionné sur la manière dont il envisageait sa fin de carrière en club. L'ancien capitaine des Bleus n'a finalement ouvert que trois portes. « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens (son club formateur, ndlr). C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou Lens », a-t-il formulé dans GQ. Les propos de l’ancien défenseur du Real Madrid ont forcément eu un écho particulier chez les supporters du RC Lens. Via un sondage publié sur le site Lensois.com, une large majorité d’entre eux a tranché en faveur d’un retour de Varane ! Pour 74,82% des fans interrogés, le stoppeur est une légende du club qui évolue au très haut niveau tandis que 25,18% estiment que les retours ne se passent généralement pas très bien. Nouvelle grosse soirée au programme des internationaux du #RCLens, les tuyaux pour les suivre : https://t.co/SEzOWb1R17 pic.twitter.com/NysSRGnZov — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 27, 2023

Pour résumer Raphaël Varane (29 ans), défenseur central de Manchester United, a récemment fait savoir qu’il pourrait finir sa carrière dans les rangs du RC Lens, où tout a commencé. En Artois, son petit message est pris très au sérieux.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life