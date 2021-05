RC Lens, Stade Rennais – Mercato : comment les Sang et Or ont gagné la bataille pour Wooh

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En concurrence avec le Stade Rennais pour recruter le prometteur Christopher Wooh (AS Nancy-Lorraine, 19 ans), le RC Lens aurait remporté la bataille. Selon L'Equipe, le jeune défenseur a donné sa réponse définitive ce vendredi et, après avoir longtemps hésité, l'intéressé a finalement opté pour les Sang et Or où il va signer un contrat de trois ou quatre ans.

La patte Franck Haise décisive pour Christopher Wooh

S'il aurait pu vite avoir sa chance au Stade Rennais avec le départ de Damien Da Silva (OL), Wooh a finalement fait le choix de Lens par rapport au jeu pratiqué dans l'Artois. Le natif de Louvres estime avoir davantage de chances de briller au sein de la défense à trois proposée par Franck Haise.

Pour se consoler, Rennes pourrait bien aller chercher son renfort... au RC Lens. En effet, selon Le 10 Sport, les Rouge et Noir ont fixé leur priorité sur … Loïc Badé (21 ans). Ismaël Doukouré (VAFC, 17 ans) est aussi dans les bons papiers du club breton mais la concurrence s'annonce intense...