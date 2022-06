RC Lens, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : le coup fourré du PSG avec Kalimuendo

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Où jouera Arnaud Kalimuendo (20 ans) la saison prochaine ? La question est posée à l’heure où l’attaquant du PSG ne sera pas conservé par le club de la capitale au mercato estival et reste très courtisé en France et à l'étranger sur ce mercato estival.

« La direction du PSG a établi une liste des joueurs à vendre, explique le journaliste Fabrice Hawkins sur Twitter. Chez les attaquants, il y a Arnaud Kalimuendo et Mauro Icardi. Le Titi est très bien coté sur le marché et plusieurs clubs sont prêts à l’accueillir. »

Hier, The Independent a expliqué que Leeds United avait formulé une offre de 20 millions d’euros pour recruter Kalimuendo. Si l’intéressé est en vacances et n’a pas encore rencontré ses dirigeants, le deal serait freiné par des clauses introduites par le PSG... notamment une clause de rachat ! Ce qui semble étonnant étant donné que l’attaquant est prêté depuis deux ans au RC Lens sans jamais avoir eu sa chance à Paris.

