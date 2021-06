RC Lens, Stade Rennais, OL - Mercato : Badé a pris une grande décision pour son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Loïc Badé est un joueur très courtisé au mercato. Le défenseur central du RC Lens sort d’une première saison très convaincante, Ligue 1 et a fait partie des joueurs essentiels à Franck Haise. L’entraîneur des Sang et Or aimerait pouvoir poursuivre sa collaboration avec lui en 2021-2022 même s’il sait que ses nombreux courtisans tapent à la porte.

Si l’OL a déjà été cité, le Stade Rennais serait aujourd’hui le plus insistant. Des contacts auraient été noués entre les deux parties. La Voix du Nord tempère néanmoins ce dossier et assure que Badé se sent bien dans le Nord et bien l’intention d’y poursuivre sa progression la saison prochaine.

« Bien à Lens, le joueur a envie de continuer avec le Racing qui veut le conserver », peut-on ainsi lire dans le quotidien régional. Le Stade Rennais fera-t-il le forcing pour recruter Badé cet été après avoir perdu Damien Da Silva ?