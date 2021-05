RC Lens, Stade Rennais, OL – Mercato : les Sang et Or ont fixé le tarif pour Loïc Badé

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Priorité du Stade Rennais pour remplacer Damien Da Silva, également suivi par l'OL, Loïc Badé (21 ans) ne sera pas simple à sortir du RC Lens. Si les Sang et Or tiennent déjà son successeur avec l'arrivée probable de Christopher Wooh (ASNL), ces derniers se montrent malgré tout gourmands pour racheter ses deux années de contrat restantes (2023).

Loïc Badé, c'est 20 M€ !

En effet, selon les informations de Ouest-France, le Racing attendrait 20 M€ pour lâcher son grand Espoir. La raison de ce tarif excessivement élevé pour un joueur arrivé libre il y a un an ? Les Sang et Or se seraient entendus avec Le Havre, précédent club de Badé, pour leur laisser un pourcentage de l'ordre de 20%.

Malgré ce prix de départ, Rennes continuerait toujours de négocier d'arrache-pied, convaincu par le potentiel de Badé, apparu à 33 reprises et qui a longtemps figuré parmi les révélations de la saison dans le Nord...