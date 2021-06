RC Lens, Stade Rennais, OL, OM - Mercato : le dossier Badé prend une direction inattendue

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Loïc Badé a plusieurs courtisans à ses pieds. Après une première saison pleine en Ligue 1, le défenseur central du RC Lens attise la convoitise de bon nombre de clubs à l’étranger et en France. Si l’intérêt de l’OL et du Stade Rennais avait déjà été éventé, on a appris pas plus tard qu’hier que l’OM s’était également renseigné à son sujet.

Le coût de l’opération aurait néanmoins refroidi Pablo Longoria de donner suite à ce dossier. En Espagne, cela n’est pas le cas puisque la presse espagnole commence à relayer l’intérêt de l’Atlético Madrid pour le stoppeur des Sang et Or.

Mundo Deportivo, journal de référence en Catalogne, a ainsi consacré un article complet sur Badé sur son site en milieu de semaine. L’intéressé y est même qualifié de « crack du futur » par le quotidien espagnol. Preuve que la menace d’un départ au RC Lens pourrait bien dépasser les frontières.