RC Lens, Stade Rennais, OM, OL - Mercato : le message fort de Badé sur son avenir

Le RC Lens a repris l’entraînement à la gaillette. L’occasion était donc belle mardi de savoir où en était précisément le dossier Loïc Badé. Courtisé par bon nombre de clubs de L1 (OM, Stade Rennais, OL) et étrangers (Atlético Madrid, AC Milan), le défenseur central (21 ans) ne se laisse pas griser par tous ces intérêts.

« Badé gère la situation de façon magnifique, concentré sur sa préparation »

Sa réponse à l’entraînement est même des plus professionnelles. Foi de Florent Ghisolfi. « Dans ma position, on est à l'écoute, contrebalancé par le fait de vouloir l'équipe la plus compétitive possible. Loïc Badé gère la situation de façon magnifique. Il discute, il serait fou de pas le faire mais il est concentré sur sa préparation », a fait savoir le directeur sportif du RC Lens en conférence de presse.

