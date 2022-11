RC Lens : un ancien du LOSC débarque

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Une semaine après la démission Laurent Bessière, le RC Lens a trouvé son remplaçant. Comme annoncé par l’Équipe et confirmé à l'instant par les Sang et Or, Benoît Delaval, qui a été le préparateur athlétique de Leeds sous Marclo Bielsa, prend le poste. Benoît Delaval a fait toutes ses classes depuis les années 2000 au LOSC jusqu'à l'équipe première professionnelle.