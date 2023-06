RC Lens : un cadre de Franck Haise prolonge l'aventure !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Arrivé de Clermont l'été dernier, Salis Abdul Samed est désormais lié au RC Lens jusqu'en juin 2028. Auteur d'une grande saison où il a fait oublier Cheick Doucouré et s'est imposé comme le complément parfait de Seko Fofana, le milieu de terrain ghanéen sera donc bel et bien de l'aventure en Ligue des Champions la saison prochaine. Après le tempo de l'#UCL, quelle drôle de mesure bat Salis Abdul Samed ? ?



Roulement de tambour... ? pic.twitter.com/IUSPN9zluT — Racing Club de Lens (@RCLens) June 8, 2023

Pour résumer Moins d'un an après son arrivée au RC Lens, le "ratisseur en chef" des Sang et Or Salis Abdul Samed a prolongé l'aventure dans l'Artois. Initialement lié au Racing jusqu'en 2027, le Ghanéen a resigné pour une saison supplémentaire.

