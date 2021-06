RC Lens : une bonne nouvelle se profile pour Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si le RC Lens attend actuellement de connaître le montant des droits TV sur la période 2021-24 pour ajuster ses offres et avancer dans son Mercato, le club nordiste sait déjà dans les grandes lignes ce qu'il fera dans les prochaines semaines.

La première priorité est d'arriver vite à un accord pour prolonger l'entraîneur Franck Haise, en fin de contrat en juin 2022. D'après la Voix du Nord, le deal serait en très bonne voie et le technicien, qui a fini dans les cinq meilleurs entraîneurs de Ligue 1 la saison dernière, va être fortement revalorisé.

S'il ne comptait que le 18e salaire de l'élite, Franck Haise fera un joli bond salarial au moment de parapher son nouveau contrat. D'après le média local, le dossier s'accélèrera peu avant la reprise, au retour de vacances du coach des Sang et Or.