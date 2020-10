Le très bon début de saison du RC Lens, malgré la lourde défaite lors du derby face au LOSC (0-4), est venu valider la gestion estivale des dirigeants. Un recrutement anticipé et rapide qui comporte beaucoup de jolis coups (Clauss, Medina, Ganago notamment...), mais aussi sa part d'interrogations.

Outre ses problèmes physiques depuis son arrivée, le recrutement de Seko Fofana (plus gros investissement de l'histoire des Sang et Or) a aussi dessiné la grande influence de plusieurs cadres de l'effectif. Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac semblent avoir pensé d'un grand poids dans l'arrivée d'un joueur qu'ils avaient connu à Bastia.

Mais ce qui semble un simple coup de pouce cache peut-être une autre tendance si l'on en croit le journaliste Romain Molina. Sur son live Youtube, ce dernier a évoqué la gestion sportive du club et l'influence qu'aurait Jean-Louis Leca en interne. « Le RC Lens c'est un club très particulier. Vous avez un gardien de but qui a une influence colossale au sein du club, vous n'avez même pas idée à quel point », a d'abord assuré le journaliste.

Avant d'enchaîner en qualifiant même de « délirant » le poids pris par le gardien de but dans les choix sportifs des Sang et Or. « Il y a des choses bien, des choses pas bien du tout. Par contre je n'ai jamais vu un joueur avoir autant d'influence sur la stratégie sportive d'un club. C'est délirant, absolument délirant », a conclu Molina.