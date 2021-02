Real Madrid – Mercato : grâce à Varane, un nouveau chèque rondelet pour le RC Lens ?

Zapping But! Football Club

Il est l’emblème et la fierté de la Gaillette. Formé au RC Lens, Raphael Varane a quitté très tôt son club formateur pour tenter l’aventure au Real Madrid. Si le choix avait été contesté à l’époque, les résultats ont donné raison à la décision de l’intéressé.

Avec la Maison Blanche, Varane a tout gagné. Il s’est imposé comme un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il a également remporté la coupe du monde. On pensait que l’idylle entre les pensionnaires du Santiago-Bernabéu et le natif de Lille allait se prolonger sur le long terme… Mais, le football business entre en jeu !

Selon AS, l’ex-Sang et Or est « exposé en vitrine » du mercato. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Varane ne parvient pas à trouver un accord avec la direction pour prolonger son bail : « S'il n'y a pas d'avancées majeures d'ici le mois de juin, la direction madrilène écoutera les offres le concernant l'été prochain. »

En période de crise économique, Varane pourrait renflouer les caisses merengues. Il est estimé à 70 millions d’euros. En cas de cession à l’étranger, le Real Madrid devrait verser un chèque au RC Lens selon le règlement de la Fifa concernant « les indemnités de formation ».