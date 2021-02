Real Madrid – Mercato : Sergio Ramos remplacé par une révélation du RC Lens ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au Stade Rennais

C'est une nouvelle qui serait un tremblement de terre dans la galaxie Real Madrid. A l'image d'un Lionel Messi, Sergio Ramos va-t-il choisir de faire le grand saut en quittant le club merengue pour s'engager ailleurs ? Pour le moment, rien ne dit en tout cas que le capitaine madrilène va étendre son bail. Ce qui pousse forcément le Real à anticiper son remplacement.

Depuis de longues semaines maintenant, la piste la plus évidente mène à David Alaba. Le défenseur autrichien vient d'officialiser son départ libre du Bayern Munich en fin de saison et semble une opportunité en or à saisir. Mais le Real Madrid n'est pas le seul à souhaiter son arrivée. La recherche de plans B et donc forcément active.

Facundo Medina en plan B de David Alaba ?

Et deux médias espagnols, le quotidien catalan Sport et Defensa Central, dévoilent une information des plus surprenantes. Selon eux, Facundo Medina serait « sur la liste » du club merengue. Son profil jeune, gaucher, polyvalent et adroit dans la relance plairait au Real Madrid, alors que Manchester United et le Milan AC sont déjà évoqués sur sa trace. Le media catalan assure que du côté du RC Lens, une somme de 20 millions d'euros pourrait convaincre de laisser partir le joueur. Ce qui représenterait en effet une sacrée bascule financière...