RC Lens, Real Madrid – Mercato : Varane met Perez et Zidane au supplice !

Ligue des champions, Liga, coupe du Roi… Au Real Madrid, Raphael Varane a écrit sa légende et fait la fierté du RC Lens. Pur produit de la Gaillette, le défenseur central a porté haut les couleurs Sang et Or depuis son départ en 2011.

Après dix ans au sein de la Maison Blanche, Raphael Varane pourrait mettre les voiles cet été. Sous contrat jusqu’en 2022, le natif de Lille n’est toujours pas tombé d’accord avec les dirigeants madrilènes. En pleine crise économique, les Merengues cherchent à réaliser des économies. À la vue du niveau de Varane (33 matches toutes compétitions confondues cette saison), plusieurs grosses cylindrées européennes suivent avec attention la situation du Français.

Selon Goal, l’intéressé serait actuellement en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Il pourrait être tenté de relever un autre challenge dans un autre grand pays de football. Manchester United est le club le plus insistant pour arracher sa signature. En cas de départ en Angleterre, le RC Lens toucherait une grosse somme grâce au mécanisme de solidarité instauré par la FIFA. Affaire à suivre.