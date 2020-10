RC Lens - Mercato : Kalimuendo a signé, un club de L2 veut dévaliser l'effectif d'Haise

Promu en Ligue 1, le RC Lens réalise un début de saison canon. Les Sang et Or doivent leurs résultats à un jeu offensif plaisant, à un effectif solide, et à un mercato ponctué rapidement dans le sens des arrivées. Cerise sur le gâteau en ce dernier jour de mercato, Arnaud Kalimuendo (20 ans) a été prêté, avec option d'achat, par le PSG au RC Lens. "Je suis très heureux de rejoindre ce grand club et cette belle équipe, a confié l'attaquant. Je n’ai pas hésité une seule seconde, je sais que c’est le bon choix. L’équipe tourne bien, est bien classée et propose de bons contenus, c’est toujours plaisant de faire partie d’une équipe qui aime jouer. Je suis vraiment impatient de porter ces nouvelles couleurs."

À quelques heures de la fin du mercato, les pensionnaires de Bollaert-Delelis pourraient perdre quelques éléments. Une situation qui ne déplairait pas à Franck Haise. Le coach du RCL a déjà émis l'hypothèse de devoir dégraisser un groupe un peu trop fourni.

Guingamp sur les traces de Manuel Perez et Gaetan Robail

D'après le Télégramme, l'EA Guingamp s'intéresse aux profils de Manuel Perez et Gaetan Robail. Les deux éléments sont en manque de temps de jeu depuis le début de la saison. En ce qui concerne le premier intéressé, le club breton doit dégraisser son entrejeu avant de rajouter une recrue. Grenoble est lui aussi intéressé. Pour l'heure, les dirigeants n'ont pas réussi à faire partir Valdivia ou Fofana.

Pour Robail, l'affaire est différente. Les pensionnaires du Roudourou veulent donner un nouvel élan à leur attaque. Une offre de prêt est envisagé pour faire flancher le RC Lens. Pour ce dernier jour de mercato, cela pourrait bien bouger pour les Sang et Or dans le sens des départs.

