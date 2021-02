RC Strasbourg - Mercato : Laurey fulmine après Reims, un départ surprise bientôt acté ?

Dépité, après la défaite du RC Strasbourg face à Reims (0-1), Thierry Laurey a concédé que le manque de réalisme a coûté cher à ses ouailles : "C’est en première période où l'on aurait pu faire la différence. Mais ça n'a pas été le cas. On a eu des situations intéressantes. On se fait surprendre à dix minutes de la fin. On est tombés sur une équipe très solide de Reims."

Puis, le coach du RCSA s'est mis en colère sur le visage de ses joueurs en seconde période : "On a eu du mal à s’approcher du but de Reims, surtout en deuxième période. Le match nul aurait été un moindre mal mais on n’a pas pesé dans la rencontre comme ce fut le cas à Dijon."

À la fin de son propos, Thierry Laurey a mis en valeur la qualité du Stade de Reims : "On aurait pu être punis plus tôt en début de seconde période. Ils ont été habiles avec le ballon. Ce n’est pas un match qui nous satisfait. On n’a pas eu la maitrise du jeu. Il faudra rebondir dès mercredi face à Brest." Avec cette défaire, le RC Strasbourg (15e) a vu le Stade de Reims (12e) prendra trois points d'avance au classement.

Bingourou Kamara vers le SM Caen ?

Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter assure que le Racing pourrait laisser filer Bingourou Kamara. Le gardien serait d’accord pour rejoindre le SM Caen en prêt suite à la blessure de Rémy Riou. Le club alsacien réfléchit à cette opportunité avec l’idée d’inclure une option d’achat dans l’opération. Pour l'heure, il n'y a pas d'accord de scellé.