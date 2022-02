A la pause, l'OGC Nice s'est fait bouger par le RC Strasbourg mais résiste

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Grosse ambiance à la Meinau cet après-midi pour le choc de la 26e journée entre le 3e, l'OGC Nice, et le 4e, le RC Strasbourg. Et à la pause, si aucun but n'a été inscrit, c'est clairement le Racing qui mène aux points. Les Alsaciens ont littéralement asphyxiés les Aiglons, les pressant haut de la 1ère à la 45e minute. Ils se sont procurés quelques belles occasions, comme Gameiro, qui n'a pas cadré sa frappe devant Benitez, ou Prcic, dont le tir puissant de 25 mètres a été détourné en corner par le gardien niçois.

A la pause, Julien Stéphan confirme son savoir-faire pour mettre Christophe Galtier en échec. En effet, à l'aller, son équipe s'est imposée 3-0 à l'Allianz Riviera. Si les Alsaciens s'imposent cet après-midi, ils reviendront à auteur de leurs hôtes en termes de points.