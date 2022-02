Ajorque a un rêve Bleu, Antonetti achève l’OL, Lingard chaud pour Nice

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Dans le numéro 347 d'Onze Mondial, qui sort ce jeudi, l'attaquant du RC Strasbourg Ludovic Ajorque a commenté avec beaucoup de modestie ses chances de porter un jour le maillot des Bleus : « Il y a de très bons joueurs en équipe de France et aujourd’hui, je joue à Strasbourg, donc c’est compliqué d’y être. Entendre mon nom, bien sûr que c’est plaisant ! Ça veut dire que mon travail est apprécié, surtout par mes propres supporters. Ça me donne encore plus de confiance et encore plus envie de me battre pour eux, tout simplement. On m’a souvent comparé à Giroud, forcément, c’est plaisant vu la carrière qu’il est en train de réaliser. Je signe direct pour réussir la même carrière. C’est sympa d’être comparé à des joueurs internationaux qui performent encore aujourd’hui ».

Les Girondins officialisent Straczek pour concurrencer Costil

Hier soir, les Girondins de Bordeaux ont officialisé le recrutement du gardien polonais Rafal Straczek. A 22 ans, il s'est engagé jusqu'en 2026 mais il ne rejoindra l'Aquitaine que l'été prochain, terminant la saison avec le Stal Mielec. Le club a expliqué dans un communiqué : « À seulement 22 ans, le gardien a déjà disputé 41 matches en Ekstraklasa, la première division polonaise. Celui qui compte également une sélection avec l’équipe de Pologne U18 est considéré comme l’une des promesses du football polonais. Le club est ravi d’enregistrer l’arrivée de ce jeune gardien talentueux dans son effectif. Bienvenue aux Girondins de Bordeaux Rafal Straczek ! On se retrouve dans quelques mois au Haillan. À très bientôt ». Par ailleurs, L’Équipe explique que Bordeaux a déjà levé l’option d'achat d’Alberth Ellis (6 M€) et a refusé une offre de 19 millions (+ 2 millions de bonus) d’un club chinois.

FC Metz : Antonetti en remet une couche sur l’OL

Dans un entretien accordé à Pierre Ménès, Frédéric Antonetti est revenu sur ses déclarations tapageuses datant de fin décembre au sujet d’un arbitrage favorable à l’OL en L1. Si l’entraîneur du FC Metz a adouci la forme, il garde exactement le même fond sur ce sujet épineux. « J’ai été peut-être un peu loin dans mes paroles, et je ne veux vexer personne, mais on sait tous qu’à Lyon c’est un contexte spécial, a-t-il affirmé. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c’est spécial. C’est particulier. Plus qu’à Paris et Marseille. Ça existe dans ces deux clubs aussi, mais à Lyon, c’est au-dessus. » Jean-Michel Aulas appréciera...

AS Monaco : Nübel se penche sur son avenir

Titulaire dans le but de l’AS Monaco, Alexander Nübel (25 ans) est prêté deux ans mais pourrait revenir au Bayern Munich cet été malgré la présence de son rival Manuel Neuer. Ce sont les rumeurs qui courent à son sujet. « Je parlerai avec les personnes concernées le moment venu, a-t-il affirmé dans Nice Matin. On verra ce que j’ai envie de faire. Je reste concentré sur ma progression. Je ne veux plus jouer aussi peu que lors de ma saison au Bayern. Je ne rêve de la Premier League ou d’un autre championnat. Je veux simplement jouer au plus haut niveau et emmagasiner des victoires. »

