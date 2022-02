Angers - RC Strasbourg : tout proche du podium, Stéphan annonce le maintien de son équipe

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

En s'imposant ce dimanche sur le terrain du SCO d'Angers (1-0), le RC Strasbourg a enregistré sa 5e victoire lors des 6 derniers matchs de Ligue 1. Grâce à ce succès, le RCSA n'est plus qu'à un point du podium.

"On peut dire qu'on a rempli notre premier objectif"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur alsacien, Julien Stéphan, s'est réjouit que son équipe ait déjà validé son maintien dans l'élite. "On peut aujourd'hui dire qu'on a rempli notre premier objectif : avoir un total de points (41) pour être encore en Ligue 1 la saison prochaine. Ça a été acquis aujourd'hui grâce à un but marqué très tôt puis à une très grande discipline collective, pour contenir Angers et ne rien concéder. C'est une victoire du collectif, de l'intelligence défensive, de la sérénité. Il y a eu quelques moments chauds qu'on a su passer avec de la maturité. On a su être pragmatique, c'est bien. On a n'a pas eu la grosse occasion pour marquer le deuxième, mais on n'a pas subi non plus. On a bien contrôlé ce match."

💬 Julien #Stéphan : "C'est une victoire importante. On était venus pour ça, on s’était préparés pour. Le premier objectif est rempli. 41 points, c'est un total que l’on pense suffisant pour se maintenir en Ligue 1."#SCORCSA (0-1) pic.twitter.com/npnCmXbf1F — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 13, 2022