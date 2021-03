ASSE, FC Nantes : le RC Strasbourg rejoint les Verts et les Canaris dans cette mission périlleuse

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La défaite contre le RC Lens avant la trêve internationale a jeté un froid au RC Strasbourg. Restant sur de bonnes performances contre des cadors comme le LOSC ou encore l’AS Monaco, le club alsacien n’a pas trouvé la solution devant les Sang et Or à la Meinau (1-2).

Avec cette défaite, le RCSA doit regarder vers le bas puisqu’il compte le même nombre de points que l’ASSE et cinq sur le FC Nantes, premier relégable. Le Nîmes Olympique, lui, compte un débours de quatre points sur le club alsacien à la place de barragiste. Devant cet inquiétant tableau et après la défaite du RC Strasbourg en amical ce week-end face à Nancy, Mahamé Siby a tiré la sonnette d’alarme.

« Le maintien n’est pas encore acquis »

« Maintenant on est dans le sprint final, il faut prendre le maximum de points et accomplir la mission maintien le plus rapidement possible, a déclaré le milieu défensif à Direct Racing. Le maintien n’est pas encore acquis et il faut rester sérieux avec les prochaines échéances qui arrivent ! »