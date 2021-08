ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg – Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Ferhat

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

En fin de contrat en juin 2022 avec le Nîmes Olympique, Zinédine Ferhat, auteur de 6 buts et 10 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1 disputés la saison dernière, intéresse plusieurs équipes de l'élite dont l'AS Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille, le LOSC et le RC Strasbourg.

Mais à quatre jours de la fermeture du mercato estival, le milieu offensif algérien est toujours dans le Gard. Selon les informations de Foot Mercato, le RCSA serait le club le plus chaud pour le recruter mais tarderait à s'aligner sur le montant demandé par les dirigeants nîmois (entre 3,5 et 4,5 millions d'euros). Burnley, Majorque et Istanbul Basaksehir seraient également à l'affût pour enrôler l'ancien Havrais.

Info : Zinedine Ferhat est toujours sur le départ. Strasbourg négocie toujours avec Nimes mais n'a pas encore trouvé d'accord. L'opération est estimée entre 3,5 et 4,5 M€. En cas d'échec avec le RCS, Majorque, Burnley et Istanbul BB sont à l'affût. https://t.co/VCpcDF7t7W — Sébastien Denis (@sebnonda) August 27, 2021