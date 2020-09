ASSE – RC Strasbourg (2-0) : Laurey avait un autre motif d'agacement que l'arbitrage

C'est un début de saison compliqué que vit le RC Strasbourg, qui vient d'enchaîner une nouvelle défaite sur la pelouse de l'ASSE. Un troisième revers cette saison qui complique singulièrement les affaires de Thierry Laurey.

Le coach alsacien, après la rencontre, n'a pas caché son agacement vis-à-vis du penalty accordé aux Verts, comme nous vous le relayions hier soir. Mais pas seulement puisque le manque d'efficacité offensive de ses hommes a de quoi le faire râler.

Un déficit offensif qui coûte cher

Dans des propos relayés par France Bleu, Thierry Laurey a regretté le déficit de réussite dans cette soirée stéphanoise. « Quand vous tirez plus que l'adversaire à l'extérieur, que vous cadrez plus que l'adversaire, quand le gardien adversaire fait plus d'arrêts que votre gardien, il est certain que vous pouvez un peu maugréer, on va dire. C'est l'histoire d'un match qui ne tourne pas dans notre sens, l'histoire d'un gardien qui dévie sur la barre et d'un joueur qui est poussé dans le dos et qui concède un penalty », a pesté Laurey après le match.