ASSE - RC Strasbourg (2-0) : Laurey positive malgré la défaite

Une tête sur la barre de Waris à la 12e alors que le score était de 0-0, une première mi-temps bien maîtrisée, un pénalty concédé par évident… Le RC Strasbourg n'a pas à rougir de sa défaite à Saint-Etienne (0-2) ce soir. D'ailleurs, son entraîneur, Thierry Laurey, veut retenir le positif, lui dont l'équipe vient pourtant d'enregistrer une troisième défaite consécutive…

"Quand vous tirez et cadrez plus que l'adversaire, que votre gardien arrête plus de tirs, quand vous perdez 2-0, oui, il y a de quoi être déçu. (Sur le pénalty) Regardez les images et vous comprendrez... La même doit être sifflée de l'autre côté par contre. Le regret, c'est que ça fait tourner la rencontre. Saint-Étienne n'a pas tant d'occasions que ça. Ça progresse. Mais il faut aussi que ça se mesure en résultats et en points pour déclencher le compteur. Je vois pas mal de possibilités pour nous, j'ai l'impression que vous les oubliez. Autant les quatre premiers pénaltys étaient évitables mais alors celui-là… Je ne comprends pas comment les deux arbitres ne voient pas l'attaquant faire faute. Je ne veux pas accabler l'arbitrage mais quand il y a une erreur, il faut la signaler."