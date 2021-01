Dijon – RC Strasbourg (1-1) : Laurey lâche deux piques à Ajorque malgré son but

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Les observateurs du RC Strasbourg ne l'apprennent pas d'aujourd'hui. Ludovic Ajorque est l'atout principal du club alsacien et face à Dijon, le buteur a passé un cap important en inscrivant son dixième but de la saison.

En conférence de presse, Thierry Laurey n'a pas caché que cet objectif lui tenait à cœur. Même s'il a tout de suite fait en sorte de garder son joueur sous pression. « L'an dernier, il était frustré de ne pas atteindre les dix buts parce que la saison n'était pas arrivée au bout. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Il l'a fait mais maintenant il ne va pas falloir qu'il se relâche parce qu'il est arrivé à deux chiffres. »

Laurey voudrait voir Ajorque jouer plus du droit

Conscient de « l'importance de Ludo » dans son équipe même s'il « y a des choses à peaufiner autour. Il ne faut pas trop le laisser seul non plus », Thierry Laurey lui a glissé une deuxième pique sur l'utilisation de son pied droit. Trop rare à son goût. « Il a même centré du pied droit, ce qui est un miracle parce qu'il centre toujours extérieur du gauche et je suis après lui à chaque fois », a confié le technicien strasbourgeois.