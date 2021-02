FC Metz - RC Strasbourg (1-2) : Thierry Laurey savoure le retour d'une grande force au RCSA

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Le derby de l'Est dans la poche... du RC Strasbourg ! Hier, les Strasbourgeois ont vaincu le FC Metz, à Saint-Symphorien (1-2). En après-match, Thierry Laurey a analysé la performance de ses ouailles : "J’étais plutôt focus sur les 3 points à prendre que sur le Derby en lui-même. On n’a pas bien démarré cette rencontre puis on a su reprendre le contrôle de la partie puis du résultat en seconde période."

Menés au score, les Strasbourgeois n'ont pas paniqué. Un aspect qui a plu au coach du RCSA : "Les garçons ne sont pas tombés dans le n’importe quoi. On a fait les choses dans l’ordre pour trouver les solutions et finir par l’emporter."

Questionné sur la performance de Adrien Thomasson, auteur d'un doublé, Thierry Laurey a préféré mettre en avant la performance collective et la solidarité du groupe : ""C’est bien d’avoir forcé les choses pour l’emporter cet après-midi. On se bat vraiment avec toute notre bonne volonté. Les garçons ont été très solidaires aujourd’hui. Adrien Thomasson a profité du déplacement de ses partenaires. Il a su se placer au bon endroit et au bon moment pour profiter de leur travail. Je trouve que tout le groupe a été raccord. C’est une belle performance collective."