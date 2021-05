FC Nantes : le RC Strasbourg, meilleur allié des Canaris pour le maintien ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

La lutte pour le maintien fera encore rage dimanche en L1. Deux matches seront à surveiller de près : FC Nantes - Montpellier HSC et RC Strasbourg - FC Lorient (21h).

Si un nul pourrait suffire aux Canaris pour se maintenir, le club alsacien pourrait lui faciliter la tâche devant les Merlus tant il semble motivé à l’idée de s’imposer pour la dernière de la saison à la Meinau.

« Je ne suis pas payé pour écouter le multiplex »

« Vous nous reprochez parfois de ne pas être ambitieux, et là, vous dîtes qu’un nul va suffire… On va se mettre tous derrière et on va attendre, c’est ça l’histoire ? Non, on va jouer, c’est tout, a tonné Thierry Laurey dans L’Équipe. La situation est très serrée, donc le travail n’est pas terminé. Je ne suis pas payé pour écouter le multiplex mais pour faire gagner mon équipe. » Avec une défaite du FCL en Alsace, un point suffirait au FCN pour se maintenir devant le MHSC.