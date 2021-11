FC Nantes : Pierre Ménès donne des tuyaux aux Canaris avant Strasbourg

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Battu à Montpellier (0-2), le FC Nantes veut déjà se rattraper dimanche à la Beaujoire contre le RC Strasbourg (15h). Les Canaris ont déjà annoncé la couleur pour engranger des points avant la prochaine trêve internationale, eux qui ont l’habitude de ne pas faillir ou presque sur leurs terres depuis le début de la saison.

Problème : les Alsaciens arriveront à Nantes avec de solides arguments après leur festival réalisé dimanche à la Meinau contre le FC Lorient (4-0). L’attaque du RCSA est notamment impressionnante, comme l’a fait remarquer Pierre Ménès.

« Strasbourg a atomisé Lorient par sa puissance athlétique, son pressing et sa volonté offensive sans faille, assure-t-il sur son blog. Thomasson, Diallo et Ajorque étaient déjà là l’année dernière mais on n’a jamais vu un tel spectacle à la Meinau la saison passée, même s’il ne faut pas négliger que les matchs à huis clos ont désavantagé le Racing et son public exceptionnel. »

"Nice et Marseille tiennent bon"

Sans briller, l'OM a retrouvé le goût de la victoire en dominant Clermont. Plus tôt, Monaco a chuté de façon inquiétante à Brest et Nice a encore renversé une situation mal embarquée.

➡️ https://t.co/6mOb8g2isr pic.twitter.com/wc6lbCw8iX — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 31, 2021