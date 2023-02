FC Nantes, PSG, RC Strasbourg : Kombouaré et Galtier ont trouvé leur maître en L1

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Ils sont des figures de la L1. Pour y avoir joué, bien entendu, et surtout pour y avoir entraîné plusieurs formations de l'élite. Car Christophe Galtier et Antoine Kombouaré, dans leur carrière sur le banc de touche, n'ont pas connu que le PSG et le FC Nantes. Loin de là.

Mais comme le rappelle justement Opta, sur son compte twitter, les deux hommes manquent d'expérience en comparaison de celui qui vient tout juste de retrouver un banc de touche au RC Strasbourg : Frédéric Antonetti.

La différence n'est pas mince puisque le technicien corse compte tout de même 130 matches de plus que celui des Canaris. Et dans les prochains mois, la différence restera la même.