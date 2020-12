FC Nantes – RC Strasbourg (0-4) : son avenir s'éclaircit, Laurey remercie ses dirigeants

A l'issue de la belle victoire de son RC Strasbourg à Nantes (0-4), c'est un Thierry Laurey heureux qui s'est présenté face aux micros : « On était venus pour l’emporter donc c’est une bonne chose. On a fait ce qu’il fallait en étant consistants et en faisant une bonne entame de match. On a bien verrouillé cette équipe nantaise en début de seconde période puis on a repris petit à petit l’ascendant. On a su être bons dans les moments clés. Je suis très content pour les joueurs qui se sont investis à 100%. C’est une belle récompense pour eux. Quand ils nous font plaisir, il faut les féliciter ».

« J'ai la chance d'avoir un dirigeant qui fait confiance »

Sorti de la zone rouge, le RCSA n'est pas encore sauvé et Thierry Laurey en a bien conscience : « Le résultat d’aujourd’hui demande encore confirmation. L’important c’est d’enchaîner. Il faut prendre le plus de points possibles jusqu’à la trêve pour sortir de cette zone », a-t-il martelé.

Quant à la menace sur son avenir qu'il a éloigné, le technicien alsacien fait une dédicace à son président Marc Keller, qui lui a laissé le temps de redresser la barre : « Il y a des dirigeants qui paniquent et d'autres qui font confiance. Moi, j'ai la chance d'en avoir un qui fait confiance. Mais je me suis accroché et on lutte tous ensemble ».