Coup dur confirmé pour Ghoulam, Digard voit le bon côté des choses, Keller confirme pour Chelsea

Angers : coup dur confirmé pour Ghoulam

En conférence de presse, le coach du SCO d’Angers, Abdelaziz Bouhazama, a annoncé que Faouzi Ghoulam, sorti sur blessure lors de la défaite face à l’Olympique Lyonnais (3-1), souffrait d’une lésion au mollet. L’ancien Vert est forfait pour le déplacement ce dimanche (15h) sur la pelouse de Montpellier.

OGC Nice - AJ Auxerre : la réaction de Digard

L'entraîneur de l'OGC Nice, Didier Digard, s'est exprimé après le match nul concédé ce vendredi par son équipe contre l'AJ Auxerre (1-1), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. "Une contreperformance ? Oui et non. Ce n'est pas ce qu'on espérait. On est déçu. Mais c'est aussi une bonne chose. Il reste 12 journées. On sera de plus en plus confronté à ce type d'équipe. Cela veut dire qu'on fait un peu peur. On a encore du temps pour travailler. (...) On a un effectif qui nous permet de progresser malgré les joueurs qu'on n'a pas à disposition. On a frappé 17 fois au but. On a eu les possibilités. On aurait dû gagner ce match. Le foot se joue sur des détails. Le début de la seconde période est très bon. On frappe la barre. Mais à force de pilonner sans marquer, la tête en prend un coup. Maintenant, il faut bien se laver les têtes pour l'Europe. Parce qu'on a bien mal à la tête."

RC Strasbourg confirme pour Chelsea et annonce d'autres contacts

Dans un entretien aux Dernières Nouvelles d'Alsace, le président du RC Strasbourg, Marc Keller, a justifié son désir de voir de nouveaux investisseurs arriver, confirmant les contacts avec Chelsea, mais aussi avec d'autres : « On a toujours géré en fonction de nos revenus. Or, le stade est à guichets fermés, les buvettes tournent à plein régime, toutes les loges sont vendues. On est arrivé au plafond du développement économique que l’on peut espérer. Je suis plutôt discret, c’est un fait, mais je ne l’ai jamais caché : cela fait deux ans que nous cherchons de nouveaux partenaires pour nous aider à grandir. Et c’est plutôt flatteur de savoir que des investisseurs sérieux s’intéressent à nous. Dans cet environnement en permanente évolution, pour rester compétitif ou, mieux encore, pour progresser, il faudra un jour être accompagné. Alors oui, je rencontre des gens, de Chelsea et d’ailleurs, mais il n’y a rien de fait pour l’instant. Dans le cadre de l’arrivée d’un nouveau partenaire, j’agirai de la même façon (faire passer l’intérêt du club en premier). Les autres actionnaires et moi-même avons le sens des responsabilités et nous serons très vigilants sur le profil des investisseurs intéressés, et ce quelle que soit leur nationalité ».

AS Monaco : Clement live les clés pour rebondir

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Troyes, l’entraîneur de l’AS Monaco, Philippe Clement, est revenu sur la lourde défaite dans le derby face à l’OGC Nice (3-0), livrant les clés pour rebondir. "Il faut simplement jouer comme on l’a fait ces derniers mois. Nice était pour moi de trop car nous avons manqué de fraîcheur mentale après une grande série de matchs et de voyages avec Leverkusen à deux reprises, Brest et enfin le derby où nous avons encaissé deux buts rapidement. Mais une semaine, c’est assez pour récupérer et nous sommes prêts."

Montpellier : Wahi fait son retour

Victime d'une entorse à un genou lors de la victoire à Troyes (1-0), Elye Wahi avait manqué le match nul contre Lens (1-1) le week-end dernier. Mais l'attaquant de 20 ans va mieux. Il s'est entraîné avec un strapping autour du genou durant la semaine et Michel der Zakarian a confirmé qu'il était dans le groupe pour la réception d'Angers demain (15h). En revanche, le MHSC sera privé de Maxime Estève, qui souffre d'une hernie, selon France Bleu, de Léo Leroy et d'Enzo Tchato.