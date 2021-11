Le RC Strasbourg perd une bataille après Nantes, Deschamps a appelé Giroud

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Pas de clément pour Ajorque

Depuis dimanche et le match nul ramené de la Beaujoire (2-2), Julien Stéphan n'avait qu'un objectif : faire annuler le carton rouge reçu par Ludovic Ajorque à la 50e minute. Le grand attaquant a été expulsé pour avoir frappé involontairement le Nantais Fabio en voulant frapper au but. L'entraîneur du RCSA espérait que l'expulsion serait annulée. C'est raté… En effet, hier, la commission de discipline a décidé d'infliger un match de suspension à Ajorque, qui manquera donc la réception du Stade de Reims.

Deschamps a appelé Giroud

La glace est enfin brisée entre Didier Deschamps et Olivier Giroud. Ce dernier a raconté avoir eu DD « au téléphone il y a un peu plus d'un mois. Il m'a expliqué son choix et je l'ai entendu. C'est entre lui et moi » au sujet de sa non convocation en équipe de France. Les explications ont donc bien eu lieu et Giroud sait qu'il faudra performer avec l'AC Milan pour éventuellement convaincre le sélectionneur des Bleus.

Rabiot vers Newcastle ?

En difficulté à la Juventus Turin, où Max Allegri lui remonte régulièrement les bretelles, Adrien Rabiot pourrait profiter du mercato hivernal pour prendre la tangente. Selon Calcio Mercato, le milieu de terrain des Bleus serait dans le collimateur de Newcastle, nouveau riche de Premier League.

Reims et l'OM dos à dos...

Depuis le début de la saison, l'OM et le Stade de Reims partagent une statistique très peu flatteuse. Six matches conclus sur le score nul et vierge ont en effet eu lieu : 3 l'ont été avec le club marnais et 3 autres avec le club provençal. On ne se languit pas vraiment leur confrontation directe...

❌ Ajorque, Jemerson, Hergault... La Commission de Discipline de la LFP a rendu son verdict sur plusieurs dossiers ce mardi 🧐https://t.co/5fznGefAYn — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 9, 2021