Montpellier - RC Strasbourg : Stéphan protège ses joueurs et assume ses responsabilités

Le RC Strasbourg s'est incliné ce samedi sur la pelouse de Montpellier (2-1) et ne s'est toujours pas imposé depuis le début de la saison. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du RCSA, Julien Stéphan, a pris l'entière responsabilité de cette nouvelle défaite.

"Je prends la responsabilité de cette situation"

"C’est dur, on est dans une période difficile. Le scénario est à l’image de la période que l’on traverse. On est à la huitième journée, nous sommes en position délicate et c’est logique. On est désormais engagé dans un combat qui sera long. Le scénario est cruel car on pensait avoir fait le plus dur en égalisant. Je ne suis pas là pour chercher des excuses, je suis là pour trouver des solutions ! On avait des matchs plutôt intéressants, mais aujourd’hui nous avons eu beaucoup de déchet dans le jeu. On est obligé de bricoler. Je suis le responsable de cette équipe et je suis responsable de cette situation ! Il va falloir travailler et retrouver la confiance. Les joueurs ne sont pas fiers de la situation. Le déclic ne viendra que par le travail ! Je n’ai pas envie de stigmatiser les joueurs, je veux les accompagner jusqu’au bout, je prends la responsabilité de cette situation. La trêve va nous permettre de récupérer quelques joueurs. Elle va nous permettre de nous régénérer dans la tête, car la situation n’est pas simple. Je vais protéger les joueurs le plus longtemps possible, il faut qu’ils gardent leur dignité et la foi."

🎙 Julien #Stéphan « Bien sûr qu’il y a beaucoup de déception. En revenant au score dans les cinq dernières minutes, on pensait avoir fait le plus difficile. »#MHSCRCSA (2-1) pic.twitter.com/qKixy1ZR5f — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 17, 2022

