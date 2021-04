Nîmes - RC Strasbourg (1-1) : quand Laurey s'emporte contre l'un de ses joueurs en plein match

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

Le RC Strasbourg a arraché ce dimanche le match nul sur la pelouse du Nîmes Olympique (1-1), pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Expulsé en début de seconde période pour une vilaine semelle sur la cheville de Lucas Deaux (47e), Frédéric Guilbert a subi les foudres de Thierry Laurey au moment de rentrer aux vestiaires.

"Tu te la fermes et tu rentres aux vestiaires"

Dans des images captées par les caméras du Canal Football Club, on voit l'entraîneur du RCSA s'en prendre à son latéral droit : "Allez sors s'il te plaît ! Fred, Fred ! Mais put... de merde, tais-toi ne dis rien ! Tu vas prendre cinq matchs après. Alors tu la fermes maintenant, d'accord ? Tu te la fermes et tu rentres aux vestiaires." Ceux à quoi Guilbert a répondu : "Oh si j'ai envie de parler je parle. Eh parlez bien aussi ! Sinon je vous parle mal aussi."

💎 #NORCSA (1-1) I 1 𝑷𝑶𝑰𝑵𝑻 𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑬𝑼𝑿 pic.twitter.com/UdR21mVyJy — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 18, 2021