RC Strasbourg – OL (2-3) : Thierry Laurey tacle Mediapro

Les langues dans le football professionnel français commencent à se délier sur le dossier Mediapro. Pour rappel, le principal détenteur de droits de la Ligue 1 et Ligue 2 souhaite renégocier le contrat avec la Ligue de Football Professionnel (LFP). Pour l'heure, le dossier semble être dans une impasse.

Après André Villas-Boas, un autre entraîneur de Ligue 1 a critiqué l'attitude de Mediapro. Après la défaite du RC Strasbourg, face à l'OL (2-3), Thierry Laurey a adressé un tacle envers la société, qui a décidé de programmer des rencontres à 13h00 pour séduire notamment le marché asiatique. "C’était un peu open, si ça peut les aider à payer leur pognon, ça fera du bien quand même non ? Je ne sais pas, ça peut jouer un bon match Strasbourg-Lyon ? Ça peut décider les Chinois à payer ou pas ? Si on doit jouer avec ces horaires-là pour avoir des clubs en bonne santé économique, il n’y a pas de problème. Maintenant, pour qu’ils soient en bonne santé, il faut qu’ils soient payés ! Je n’en dirais pas plus." Pas vraiment besoin d'en rajouter tant le message parle de lui-même.